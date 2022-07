Devisen Wien (Früh) - Euro hält sich über Marke von 1,02 US-Dollar

Der Euro hat sich am Montag in der Früh knapp über der Marke von 1,02 US-Dollar gehalten. Kurz vor 9 Uhr notierte er bei 1,0201 Dollar, nachdem er am Freitagabend mit 1,0215 Dollar gehandelt worden war.

Mit Blick auf heute anstehenden Konjunkturdaten richtet sich der Fokus zum Beginn der Woche auf das ifo-Geschäftsklima aus Deutschland und damit auf das wohl am meisten beachtete Konjunkturbarometer. "Die Vorgaben sind unisono negativ, nachdem die vorläufigen deutschen Einkaufsmanagerindizes mit Rückgängen unter die Wachstumsschwelle enttäuscht hatten", schrieben hierzu die Analysten der Helaba. Für den weiteren Wochenverlauf dürfte sich die Aufmerksamkeit vor allem auf die Notenbanksitzung in den USA richten.

