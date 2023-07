Devisen Wien (Früh) - Euro höher bei 1,1148 US-Dollar

Der Euro hat sich am Donnerstag im frühen Geschäft mit weiteren Zuwächsen gegenüber dem US-Dollar gezeigt und damit das höchste Niveau seit März 2022 markiert. Die Gemeinschaftswährung notierte gegen 8.40 Uhr bei 1,1148 Dollar, nachdem sie am Vorabend bei 1,1136 Dollar gehandelt wurde.

Der Euro ist im Vorteil, denn in den USA haben die Zinserhöhungserwartungen nach den Inflationszahlen am Mittwoch wieder nachgelassen, schreiben die Helaba-Analysten. Mit dem Sprung über die Marke von 1,1095 (Aprilhoch) Dollar hat sich in einer technischen Betrachtung Raum für weitergehende Kursgewinne für den Euro-Dollar-Kurs eröffnet, hieß es weiter von den Experten.

Heute runden die US-Erzeugerpreise das Inflationsbild des Monats Juni ab. Der Fokus der Marktakteure liegt zudem auch auf den wöchentlichen Erstanträgen zur Arbeitslosenunterstützung in den USA.

ste/spa

ISIN EU0009652759 EU0009652759