Devisen Wien (Früh) - Euro im frühen Handel behauptet

Der Euro hat am Montag die Kursverluste der vergangenen Handelstage vorerst nicht fortgesetzt und sich in der Früh knapp über der Parität gehalten. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde gegen 8.30 Uhr im Bereich von 1,0030 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem Niveau vom Freitagabend. Unter Parität versteht man ein Tauschverhältnis von eins zu eins zwischen zwei Währungen. Dieses wurde beim Euro und dem Dollar zuletzt Mitte Juli erreicht.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,0054 Dollar festgesetzt. In New York hatte der Euro am Freitagabend bei 1,0035 Dollar notiert. Robuste Konjunkturdaten aus den USA und Signale für eine weiter kräftige Zinserhöhung der US-Notenbank Fed hatten dem Dollar in der vergangenen Woche Auftrieb verliehen und den Euro im Gegenzug belastet.

Die Volatilität an den Finanzmärkten ist hoch. Dafür verantwortlich ist nicht nur ein vergleichsweise geringes Handelsvolumen während der Urlaubszeit, sondern auch die Verunsicherung der Marktteilnehmer. Inflations- und Rezessionssorgen können jederzeit aufflammen und einen Anstieg der Risikoaversion herbeiführen, kommentierten die Helaba-Experten.

Zu Wochenbeginn wird mit einem eher impulsarmen Handel beim Euro gerechnet. Es stehen keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten.

ger

ISIN EU0009652759 EU0009652759