Devisen Wien (Früh) - Euro im frühen Handel erholt

Der Euro hat sich am Freitag im frühen Handel mit Kursgewinnen zum US-Dollar gezeigt. Gegen 8.45 Uhr notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,1028 Dollar und damit über dem Wert vom Vorabend bei 1,1003 Dollar. Der Euro konnte sich damit klar über der Marke von 1,10 Dollar halten und sogar etwas Terrain gutmachen.

Datenseitig steht am Freitag der ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland im Zentrum der Aufmerksamkeit - zuletzt veröffentlichte Zahlen hatten laut den Ökonomen der Helaba gezeigt, dass sich die wirtschaftlichen Perspektiven eingetrübt haben. "Der ifo-Geschäftsklimaindex wird dies heute wohl angesichts der mit dem Krieg einhergehenden Verunsicherung, der Lieferkettenprobleme und der angespannten Rohstoffmärkte untermauern. Allerdings scheinen die Unternehmen in der Summe nicht in Panik zu verfallen, der Schwung der Industrie ist weiterhin hoch", hieß es weiter.

Politisch steht weiterhin der Ukraine-Krieg im Fokus. Nach einem NATO-Sondergipfel und dem G7-Treffen sind am Donnerstagabend auch die 27 EU-Staats-und Regierungschefs zu Beratungen in Brüssel zum Krieg in der Ukraine zusammengekommen. Zu Gast war auch US-Präsident Joe Biden. Die USA wollen ihre Strafmaßnahmen gegen Russland verschärfen, die EU-Staaten sind sich uneins, was ein russisches Energie-Embargo betrifft.

Auch von der EZB-Seite gab es Neuigkeiten hinsichtlich weiterer geldpolitischer Schritte. Notenbank-Direktorin Isabel Schnabel sagte, dass die EZB im Falle eines Konjunktureinbruchs infolge des Ukraine-Kriegs die Pläne zur Beendigung ihrer Anleihenkäufe auf den Prüfstand stellen würde. Wenn nicht, dann werde die Notenbank im dritten Quartal die Anleihenkäufe beenden. "Und sobald wir das gemacht haben, können wir dann jederzeit, je nachdem wie die Inflation sich bis dahin entwickelt hat, die Zinsen erhöhen", fügte die Volkswirtin hinzu.

kat/pma

