Devisen Wien (Früh) - Euro im frühen Handel etwas höher

Der Eurokurs hat sich am Dienstag im frühen europäischen Handel gegen den US-Dollar leicht steigern können. Gegen 8.40 Uhr wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0604 Dollar gehandelt, nach 1,0592 Dollar am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0572 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handel. Am Vormittag könnten Aussagen wichtiger Vertreter der EZB auf einem Notenbanktreffen im portugiesischen Sintra für mehr Bewegung im Handel sorgen. Unter anderem wird eine Rede der EZB-Präsidentin Christine Lagarde erwartet.

Das Konsumklima in Deutschland ist wegen der Folgen des Ukraine-Kriegs auf ein Rekordtief gefallen, wurde in der Früh bekannt. Das Konsumforschungsunternehmen GfK ermittelte für Juli einen Indexwert von minus 27,4 Punkten. Das sind 1,2 Punkte weniger als im Juni und laut der GfK ein Allzeittief. "Der anhaltende Krieg in der Ukraine sowie unterbrochene Lieferketten lassen vor allem die Energie- und Lebensmittelpreise explodieren und führen dazu, dass sich das Konsumklima so trüb wie noch nie zeigt", erklärte GfK-Konsumexperte Rolf Bürkl.

Nur leichte Kursverluste zeigten sich in der Früh beim russischen Rubel, nachdem die US-Ratingagentur Moody"s wegen nicht fristgemäß beglichener Schulden bei internationalen Investoren einen Zahlungsausfall Russlands festgestellt hat.

ger/spa

