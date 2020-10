Devisen Wien (Früh) - Euro im frühen Handel leicht höher

Der Euro hat sich am Dienstag im Frühhandel weiter nahe der Marke von 1,18 US-Dollar gezeigt. Am Morgen notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,1775 Dollar und damit leicht höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1785 Dollar festgesetzt.

Der Euro wurde zuletzt vor allem durch die Entwicklung der Corona-Pandemie getrieben. Verschärft sich die Lage in Europa, kommt das oft dem US-Dollar zugute. Allerdings breitet sich das Virus mittlerweile auch in den USA wieder stärker aus. Weitere größere Finanzmarktthemen sind die stockenden Verhandlungen in den USA über ein neues Konjunkturpaket und das Ringen zwischen Großbritannien und der Europäischen Union um ein Handelsabkommen nach dem Brexit.

Konjunkturdaten stehen am Dienstag nur wenige an. In Deutschland schwächt sich der Preisdruck auf Produzentenebene weiter ab. Die Erzeugerpreise sanken im September zum Vorjahresmonat um 1,0 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Im August hatte der Preisrückgang noch 1,2 Prozent betragen. Analysten hatten für September mit einer Rate von minus 1,4 Prozent gerechnet.

Am Nachmittag könnten dann Zahlen vom US-Immobilienmarkt stärkere Beachtung auf sich ziehen. Namhafte Zentralbanker halten sich mit öffentlichen Auftritten weitgehend zurück.

