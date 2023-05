Devisen Wien (Früh) - Euro kaum bewegt bei 1,0828 Dollar

Der Euro-Kurs hat sich am Donnerstag in der Früh kaum gegenüber den US-Dollar bewegt. Gegen 9.15 Uhr hielt die Gemeinschaftswährung bei 1,0828 Dollar nach 1,0838 Dollar am Vorabend. Die EZB hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,0829 Dollar festgesetzt.

Am Donnerstag fehlen zunächst größere Impulse. Am Nachmittag könnten dann US-Wirtschaftsdaten zum Arbeits- und Immobilienmarkt sowie die Konjunktur-Frühindikatoren bewegen.

Im Fokus bleibt zudem der Streit um eine Anhebung der US-Schuldenobergrenze, ohne die den USA schon im Juni ein Zahlungsausfall droht - mit wohl schweren Folgen für die Weltwirtschaft. Zuletzt gab es Signale einer leichten Annäherung zwischen Republikanern und Demokraten, ein Durchbruch steht aber noch aus.

mik

