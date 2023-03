Devisen Wien (Früh) - Euro kaum verändert

Der Euro hat sich am Freitag in der Früh nahezu unverändert gezeigt. Die Gemeinschaftswährung notierte gegen 9.00 Uhr bei 1,0905 Dollar und damit am Niveau vom Vorabend (1,0902 Dollar). Für Bewegung dürften im Tagesverlauf frische Inflationszahlen sorgen, sowohl in der Eurozone als auch in den USA werden Konsumentenpreiszahlen erwartet. Daneben steht Übersee auch noch der Chicago-PMI zur Veröffentlichung an.

In der Eurozone wird mit einem Rückgang der Teuerung gerechnet. Zuletzt veröffentlichte Inflationszahlen aus Deutschland und Spanien waren deutlich zurückgegangen, allerdings wurden die Zinserwartungen dadurch laut Experten der Helaba nicht gedrückt, weil die Kernteuerung weiterhin hoch geblieben war. Die Marktakteure werden vor diesem Hintergrund ein besonderes Augenmerk auf die EWU-Kerninflation lenken, auch weil Notenbanker zuletzt den Fokus darauf gelegt hatten, schreibt die Helaba weiter.

In den USA steht dann am Nachmittag unter anderem der von der US-Notenbank Fed besonders beachtete Inflationsindikator PCE auf dem Programm. "Allerdings zeichnet sich auch für den PCE-Kerndeflator in den USA ein nochmaliges Monatsplus ab, sodass der Zinsvorteil der USA gegenüber der Eurozone kaum kleiner werden dürfte. Insofern ist fraglich, ob es heute zu einem fortgesetzten Kursanstieg des Euros kommen wird", so die Helaba.

kat/sto

