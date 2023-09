Devisen Wien (Früh) - Euro kaum verändert zum US-Dollar

Der Euro hat sich am Dienstag in der Früh nahezu unbewegt gegenüber dem US-Dollar gezeigt. Die Gemeinschaftswährung notierte gegen 8.50 Uhr bei 1,0680 Dollar und damit kaum verändert zum Wert vom Vorabend bei 1,0683 Dollar. "Der Renditevorteil zugunsten des US-Dollars bleibt aber bestehen und auch technisch sind Risiken für den Euro weiterhin vorhanden", schreiben die Experten der Helaba zur derzeitigen Situation am Devisenmarkt.

Alle Blicke sind bereits auf die morgen, Mittwoch, anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) gerichtet. Weiterhin wird von der US-Notenbank Federal Reserve zunächst keine weitere Zinsanhebung erwartet. Spannend dürften die Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell sein. Hier werden die Investoren genau hinhören, um Hinweise auf die weitere geldpolitische Wegrichtung zu erhalten.

Laut den Experten der Helaba sorgen die weiter steigenden Ölpreise derzeit für Verunsicherung und erneut höhere Inflationserwartungen. Datenseitig stehen daher heute einige Preiszahlen aus der Eurozone im Fokus, in den USA stehen Baudaten für August im Kalender.

kat/ger

