Devisen Wien (Früh) - Euro kaum verändert zum US-Dollar

Der Euro hat sich am Freitag in der Früh zum US-Dollar wenig verändert präsentiert. Gegen 9.00 Uhr hielt der Kurs der Gemeinschaftswährung bei 1,1004 US-Dollar, nach 1,0997 Dollar am Vorabend. Der kommende Jahreswechsel dürfte sich auch im Devisenhandel in einem Rückgang der Aktivität niederschlagen.

Vor den Weihnachtsfeiertagen stehen noch einige Konjunkturdaten auf dem Programm. Im Euroraum werden unter anderem Preisdaten vom deutschen Außenhandel erwartet. In den USA steht der von der US-Zentralbank Fed bevorzugte Preisindex PCE im Mittelpunkt.

Die Daten könnten weitere Hinweise auf die kommenden geldpolitischen Entscheidungen der Notenbanken bringen. "In der Summe gehen wir nicht davon aus, dass die Zinssenkungserwartungen nochmals deutlich angeheizt werden", schreiben die Analysten der Helaba.

mik/sto

ISIN EU0009652759 EU0009652759