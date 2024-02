Devisen Wien (Früh) - Euro kaum verändert zum US-Dollar

Der Euro hat sich am Mittwoch in der Früh gegenüber dem US-Dollar mit sehr geringen Veränderungen präsentiert. Er wurde gegen 8.30 Uhr mit 1,0807 Dollar gehandelt, nachdem er am Vorabend bei 1,0809 Dollar notiert hatte.

Die Aufmerksamkeit der Akteure wird sich heute nach Einschätzung der Helaba-Analysten im Wesentlichen auf das Sitzungsprotokoll des Offenmarktausschusses der US-Notenbank (FOMC) richten. Mit Spannung werden die Marktteilnehmer dabei die Diskussion innerhalb des FOMC verfolgen und der Frage nachgehen, ob es Hinweise auf Zinssenkungen bereits vor der Juni-Sitzung gibt.

Nachdem die zur Jahreswende überambitionierten Zinserwartungen inzwischen deutlich korrigiert wurden, preisen die Anleger einen vollständigen Zinssenkungsschritt erst per Juni ein, hieß es weiter von den Experten. Für Mai seien dagegen nur noch etwa 40 Prozent eskomptiert. Per März liegt der Wert laut Helaba bei 10 Prozent.

ISIN EU0009652759 EU0009652759