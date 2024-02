Devisen Wien (Früh) - Euro klar höher zum US-Dollar

Der Euro hat sich am Donnerstag in der Früh gegenüber dem US-Dollar mit festerer Tendenz präsentiert. Er wurde gegen 8.30 Uhr mit 1,0848 Dollar gehandelt, nachdem er am Vorabend bei 1,0815 Dollar notiert hatte.

In den vergangenen Tagen gab es keine wichtigen Datenveröffentlichungen, die Einfluss auf die Zinserwartungen hatten, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Dies ändert sich nach Einschätzung der Experten heute, denn es stehen die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes in Deutschland, Frankreich und der Eurozone auf dem Programm, gefolgt vom ifo Geschäftsklima Deutschland morgen.

"Für eine massive Reduzierung der Zinssenkungsspekulation, die sich ja bereits im Vergleich zum Ende des Jahres 2023 zurückgebildet hat, bedürfte es wohl einer klaren und positiven Überraschung bei den Einkaufsmanagerindizes", formulierte die Helaba. Diese halten die Analysten aber nicht für wahrscheinlich.

