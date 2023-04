Devisen Wien (Früh) - Euro klettert über 1,10 Dollar-Marke

Der Euro hat sich am Freitag im frühen Handel mit Kursgewinnen zum US-Dollar gezeigt. Die Gemeinschaftswährung notierte gegen 9.00 Uhr bei 1,1007 Dollar und damit über dem Wert vom Vorabend bei 1,0972 Dollar. Gute Konjunkturdaten aus Deutschland und die erwarteten Zinsentscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) dürften hier Aufwind liefern. Am Vortag hatte der Euro zum Dollar noch klar nachgegeben.

"Mit deutlichen und fortgesetzten Kursverlusten ist aber eher nicht zu rechnen, denn mit Blick auf die Zinsentscheidungen in der nächsten Woche wird die EZB dank zahlreicher, hawkischer Stellungnahmen restriktiver wahrgenommen als die Fed. Zudem könnte das immer wiederkehrende Thema Schuldenobergrenze in den USA dem US-Dollar tendenziell schaden", schreiben die Experten der Helaba.

Zur Wochenmitte stehen abermals einige Wortmeldungen aus den Reihen der EZB auf dem Programm. An den Finanzmärkten wird derzeit verstärkt auf geldpolitische Äußerungen geachtet, weil der kurzfristige Kurs der EZB nicht ganz klar ist. In der kommenden Woche treffen sich die Währungshüter zu ihren regelmäßigen Beratungen. Eine kleinere Zinsanhebung scheint aktuell ebenso möglich zu sein wie eine größere Anhebung.

Für Rückenwind beim Euro sorgten in der Früh auch freundliche Konjunkturdaten aus Deutschland. Die Verbraucherlaune in Deutschland ist wegen besserer Konjunktur- und Einkommensaussichten so gut wie seit über einem Jahr nicht mehr. Das für Mai berechnete Barometer für das Konsumklima legte um 3,6 Punkte auf minus 25,7 Zähler zu, wie die GfK-Marktforscher zu ihrer monatlichen Umfrage unter 2.000 Verbrauchern mitteilten.

