Devisen Wien (Früh) - Euro knapp über 1,05 US-Dollar

Der Euro hat sich Montag in der Früh knapp über der Marke von 1,05 US-Dollar präsentiert. Die Gemeinschaftswährung notierte kurz vor 9.00 Uhr bei 1,0533 Dollar, nachdem sie am Freitagabend mit 1,0545 Dollar gehandelt worden war.

Unter Druck stand die der Euro zuletzt nicht nur wegen der US-Geldpolitik, die den Dollar stützte. Auch die trübe Stimmung an den Aktienmärkten dürfte in der Früh die Nachfrage nach der US-Währung steigern.

Konjunkturseitig kamen indes die deutschen Einzelhändler angesichts der unter hoher Inflation und des Ukraine-Kriegs leidenden Konsumstimmung nicht in Schwung. Ihr Umsatz stieg im März zwar um 2,1 Prozent zum Vormonat, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Real - also preisbereinigt - fiel er allerdings um 0,1 Prozent.

Vor dem Hintergrund der Fed-Geldpolitik wird im weiteren Verlauf der heute anstehende ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes in den Vereinigten Staaten wohl große Beachtung finden, erklärten die Experten der Helaba in ihrem Tageskommentar. "Hinweise darauf, dass sich damit die Zinserwartungen in den USA nochmals deutlich verändern, gibt es aber nicht."

ISIN EU0009652759 EU0009652759