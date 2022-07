Devisen Wien (Früh) - Euro knapp über Parität

Der Euro hat sich am Freitag in der Früh weiterhin knapp über der Parität zum US-Dollar gehalten. Gegen 9.00 Uhr notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,0010 Dollar, kam aber gegenüber dem Vorabend wieder ein wenig zurück. Im US-Handel hatte der Euro 1,0020 Dollar gekostet. Im europäischen Geschäft war der Euro am Donnerstag noch bis auf 0,9952 Dollar abgesackt.

Im Tagesverlauf dürften vor allem Daten aus den USA für Impulse sorgen. Zum Wochenausklang stehen Einzelhandelsumsätze und die Industrieproduktion für Juni sowie das Michigan Sentiment und der Empire-State-Index im Kalender.

"Der Euro ist mit dem phasenweisen Unterschreiten der Parität und der erhöhten Risikoaversion in der Defensive. Auch die Regierungskrise in Italien belastet. Allerdings ist fraglich, wie groß das Anstiegspotenzial des US-Dollars noch ist, denn letztlich spiegelt die Inversion der US-Kurve die Erwartung einer Rezession wider. Insofern sollte die Zinsperspektive nicht mehr für Unterstützung sorgen, solange am Erfolg der Fed gezweifelt wird, eine "weiche Landung" der US-Konjunktur zu schaffen", meinen die Experten der Helaba.

Aufmerksam verfolgt wird weiterhin die politische Situation in Italien, dort suchen die Parteien derzeit nach einem Ausweg aus der Regierungskrise. Staatspräsident Sergio Mattarella lehnte am Donnerstagabend ein Rücktrittsgesuch von Regierungschef Mario Draghi ab. Der 74-Jährige steht nun vor einer Vertrauensfrage im Parlament. Dort soll geklärt werden, ob Draghis Vielparteienregierung nach einem Eklat um die Fünf-Sterne-Bewegung noch eine solide Mehrheit hat. Aus der Regierung gab es sowohl Stimmen für eine Fortsetzung als auch für Neuwahlen.

kat/mik

ISIN EU0009652759 EU0009652759