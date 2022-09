Devisen Wien (Früh) - Euro knapp unter Parität zum US-Dollar

Der Euro hat sich am Montag in der Früh gegenüber dem US-Dollar unter der Parität gezeigt. Er notierte um 8.45 Uhr bei 0,9975 Dollar. Am Freitagabend war die Gemeinschaftswährung mit 1,0005 Dollar gehandelt worden und damit knapp über Parität.

Den Fokus dürften Marktbeobachter und Händler vor allem auf die Zinsentscheidung der Federal Reserve zur Wochenmitte richten. Inzwischen geht die Mehrheit der Experten von einem Zinsschritt von 75 Basispunkten aus, allerdings schließen einige Beobachter auch eine Anhebung um einen Prozentpunkt nicht gänzlich aus.

Konjunkturseitig dürften sich am heutigen Handelstag zudem die Blicke auf den US-Immobilienmarkt richten. Veröffentlicht wird dort der NAHB-Wohnungsmarktindex. Überdies werden sich zum Beginn der Woche einige EZB-Notenbanker zu Wort melden.

sto/ger

