Devisen Wien (Früh) - Euro kommt nach Erholung etwas zurück

Der Euro hat sich am Freitag im frühen Handel wieder etwas leichter gegenüber dem US-Dollar gezeigt. Kurz vor 9.00 Uhr notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,0582 Dollar und damit etwas unter dem Wert von gestern Abend bei 1,0601 Dollar. Am Donnerstag hatte eine breit angelegte Schwäche des US-Dollar für Auftrieb beim Euro gesorgt, dieser hatte im Handelsverlauf mehr als ein Cent zugelegt.

Am Freitag dürfte es für die europäische Leitwährung aber wieder etwas nach unten gehen. Marktbeobachter verwiesen auf die Sorge vor einem Abflauen der Wirtschaft in China, die für eine stärkere Nachfrage nach dem Dollar sorgte. In der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt hatte die Notenbank am frühen Morgen einen Zinssatz für langfristige Immobiliendarlehen gesenkt. Mit der Maßnahme soll die aktuelle Abschwächung der Konjunktur gebremst werden.

