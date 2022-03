Devisen Wien (Früh) - Euro legt gegen US-Dollar etwas zu

Der Euro hat am Montag in der Früh gegen den US-Dollar etwas zugelegt. Die Gemeinschaftswährung stand zuletzt bei 1,0932 Dollar, nachdem sie am Freitagabend mit 1,0911 Dollar gehandelt wurde. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,0990 (Donnerstag: 1,1084) Dollar festgesetzt.

Neben dem Ukraine-Konflikt dürfte in dieser Woche die Zinsentscheidung der Federal Reserve stark im Fokus stehen. Ein erster Zinsschritt bei der am Mittwochabend zur Veröffentlichung anstehenden Entscheidung der US-Notenbank gilt unter Experten als so gut wie sicher. Die Analysten der Helaba rechnen bis März 2023 mit sieben Zinsschritten zu je 25 Basispunkten.

sto/ger

ISIN EU0009652759 EU0009652759