Devisen Wien (Früh) - Euro legt gegen US-Dollar etwas zu

Der Euro hat sich am Dienstag in der Früh mit leichten Zuwächsen zum US-Dollar gezeigt. Er steigerte sich kurz nach neun Uhr auf 1,0875 Dollar, nachdem der Euro am Vorabend mit 1,0858 Dollar gehandelt worden war.

Die Blicke richten sich am Berichtstag unter anderem auf das am Nachmittag anstehende Verbrauchervertrauen des Conference Board in den USA. Sollte dieses schwächer ausfallen als erwartet, könnte dies dazu beitragen, die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im September zu erhöhen. Von einem Schritt im Juni wird am Markt bereits abgesehen, während ein solcher noch Mitte des Monats eskomptiert wurde.

Aus der EZB und der US-Zentralbank Fed äußern sich überdies mehrere hochrangige Vertreter.

sto/ste

ISIN EU0009652759 EU0009652759