Devisen Wien (Früh) - Euro legt im frühen Handel etwas zu

Der Euro hat sich am Freitag im frühen Handel etwas höher zum US-Dollar gezeigt. Die Gemeinschaftswährung notierte gegen 9.00 Uhr bei 1,0814 Dollar und damit über dem Wert vom Vorabend bei 1,0804 Dollar. Datenseitig stehen am Freitag Inflationszahlen aus der Eurozone und der ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes aus den USA im Fokus.

Am Vormittag steht die Schnellschätzung der Verbraucherpreise aus der Eurozone an. "Die vorläufigen Inflationszahlen in Spanien, Frankreich und Deutschland haben gezeigt, dass der Disinflationstrend noch etwas holprig ist und es vor diesem Hintergrund wohl keine schnellen Zinssenkungen geben wird", schreiben die Experten der Helaba.

Der ISM-Index des Verarbeitendes Gewerbes, der am Nachmittag in den USA veröffentlicht wird, konnte sich laut Helaba in den vergangenen Monaten aus der Talsohle herausarbeiten, hat den Sprung über die Wachstumsschwelle aber noch nicht geschafft.

"Regionale Indizes konnten sich teilweise verbessern, hatten im Vormonat mitunter aber auch kräftig enttäuscht. Insofern sollten die Erwartungen wohl nicht zu hochgeschraubt werden, auch wenn wir von einer fortgesetzten Erholung in den kommenden Monaten ausgehen. Mithin dürften die Zinssenkungserwartungen bezüglich der Fed präsent bleiben. Sollte aber unerwartet ein deutlicher Sprung über die Wachstumsschwelle vermeldet werden, würden die Zinssenkungserwartungen wohl unter Druck geraten", schreibt die Helaba.

