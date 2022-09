Devisen Wien (Früh) - Euro legt leicht zu auf 0,9974 Dollar

Der Euro hat sich am Freitag in der Früh leicht von seine Vortagesverlusten erholt. Gegen 9 Uhr notierte der Euro bei 0,9974 US-Dollar, nachdem er am Vorabend noch mit 0,9949 Dollar gehandelt worden war. Die Europäische Zentralbank hatte den täglichen Referenzkurs der Gemeinschaftswährung am Donnerstag mit 1,0004 Dollar festgesetzt.

Für Bewegung im Devisenhandel könnte der am Nachmittag anstehende US-Arbeitsmarktbericht für August sorgen. Die Vorgaben für den Bericht sind nach Einschätzung der Helaba-Analysten freundlich. So zeigten sowohl die Zahlen des privaten Arbeitsmarktdienstleisters ADP als auch die wöchentlichen Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe ein solides Bild.

Sollte der Arbeitsmarktbericht gut ausfallen, dürfte sich damit die US-Notenbank Fed auf ihrem Zinsanhebungskurs bestätigt sehen. Die Fed will zwar mit Zinsschritten gegen die hohe Inflation ankämpfen, nimmt dabei aber auch auf die Lage am Arbeitsmarkt Rücksicht.

Aus markttechnischer Sicht sehen die Helaba-Analysten den Abwärtstrend für den Euro weiter intakt. Sollte die Gemeinschaftswährung die Marke von 0,99 Dollar nach unten durchbrechen, halten sie weitere Rückgänge bis auf 0,96 Dollar für möglich.

