Devisen Wien (Früh) - Euro legt wieder etwas zu

Der Euro hat sich am Freitag in der Früh gegenüber dem US-Dollar mit leichten Kursgewinnen gezeigt. Die Gemeinschaftswährung notierte gegen 8.45 Uhr bei 1,1143 Dollar und damit über dem Wert vom Vorabend bei 1,1129 Dollar. Am Donnerstag hatte eine Dollarstärke den Euro unter Druck gesetzt, und der Kurs war um bis zu einen Cent abgerutscht.

"Der Euro hat sich zum US-Dollar abgeschwächt. Noch aber ist dies als Korrektur zu werten, denn der Aufwärtsimpuls ist intakt und das technische Bild konstruktiv", meinen dazu die Devisenexperten der Helaba. Unter anderem hatten robuste Daten vom US-Arbeitsmarkt die Spekulation auf weiter steigende Zinsen durch die US-Notenbank Fed im Kampf gegen die hohe Inflation verstärkt. Die Aussicht auf Zinserhöhungen stützt in der Regel den Kurs einer Währung.

"Der zinstreibende Einfluss der rückläufigen US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf das Marktgeschehen wurde vom schwachen Philadelphia-Fed-Index etwas abgemildert. Letztlich wird mehrheitlich damit gerechnet, dass die Fed das Leitzinsband in der nächsten Woche um 25 Basispunkte erhöhen und den Zinszyklus beenden wird", so die Helaba weiter.

kat/fpr

