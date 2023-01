Devisen Wien (Früh) - Euro legt wieder zu

Der Euro hat sich am Mittwoch im Frühhandel mit Kursgewinnen gegenüber dem US-Dollar gezeigt. Die Gemeinschaftswährung notierte gegen 9.00 Uhr bei 1,0591 Dollar, am Vorabend hatte sie noch bei 1,0561 Dollar gelegen. Inflationsdaten aus Deutschland hatten den Euro am Dienstag belastet. Die entsprechende Rate sank im Dezember von 10,0 Prozent im Vormonat auf 8,6 Prozent.

Eine in der Eurozone insgesamt nachlassende Inflation könnte den Druck auf die EZB verringern, die Leitzinsen weiter deutlich anzuheben. Die Daten für den gesamten Währungsraum werden an diesem Freitag veröffentlicht. Heute früh wurde dann bekannt, dass sich der Preisanstieg von nach Deutschland importierten Gütern weiter deutlich abgeschwächt hat. Die Einfuhrpreise erhöhten sich im November zum Vorjahresmonat um 14,5 Prozent, Analysten wurden von der Stärke des Rückgangs überrascht. Sie waren für November im Schnitt von einer Jahresrate von 18 Prozent ausgegangen.

Im weiteren Verlauf könnten vor allem US-Daten Impulse für den Devisenmarkt liefern. Hier sind datenseitig alle Blicke auf den ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes gerichtet, der laut Helaba erneut mit einem Rückgang erwartet wird. "Im Gegensatz dazu dürfte sich der Arbeitsmarktbericht, der am Freitag zur Veröffentlichung ansteht, noch als zu stark erweisen, um eine geldpolitische Entwarnung mit sich zu bringen. Auch in den USA wird es vermutlich noch weitere Zinsanhebungen geben. Darauf dürfte das heute anstehende FOMC-Protokoll ebenfalls hinweisen", schreiben die Marktexperten der Helaba.

kat/spo

ISIN EU0009652759 EU0009652759