Devisen Wien (Früh) - Euro legt zum US-Dollar zu

Der Euro hat sich am Dienstag in der Früh mit Kursgewinnen zum US-Dollar gezeigt. Gegen 9.00 Uhr notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,0375 Dollar, am Vorabend war sie noch bei 1,0338 Dollar gelegen. Im Fokus des heutigen Handelstages stehen Preisdaten aus Europa, die möglicherweise Rückschlüsse auf die Höhe der nächsten EZB-Zinserhöhungen liefern könnten.

Am Vortag hatte der Euro teilweise über 1,04 Dollar notiert, war dann aber wieder zurückgekommen. "Zunächst profitierte der US-Dollar von seinem Safe-Haven-Status, dann legte der Euro mit Unterstützung der EZB zu und am Ende das Tages half dem Dollar erneut die Fantasie auf eine höhere "terminal rate" in den USA", fasste ein Devisenexperte der Helaba den Wochenauftakt am Montag zusammen.

Datenseitig stehen am Dienstag Verbraucherpreiszahlen aus Deutschland und Spanien im Fokus, am Mittwoch folgen dann jene aus Frankreich, Italien und der Eurozone. Die Zahlen sind vor allem vor dem Hintergrund der nächsten EZB-Zinsschritte interessant.

"Die EZB-Geldpolitik wie auch die diesbezüglichen Erwartungen der Marktteilnehmer könnten von den eingehenden Daten beeinflusst werden. Bisher sind die Marktteilnehmer im Hinblick auf die Ratssitzung der EZB im kommenden Monat nicht eindeutig positioniert. Zwischen 50 und 75 Basispunkte werden erwartet, und die Inflationsentwicklungen könnten das Pendel in die eine oder andere Richtung ausschlagen lassen", meinen die Ökonomen der Helaba.

kat/ger

ISIN EU0009652759 EU0009652759