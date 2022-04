Devisen Wien (Früh) - Euro leicht von Zweijahrestief erholt

Der Euro hat sich am Dienstag in der Früh leicht von seinem am Vortag erreichten Zweijahrestief gegen den US-Dollar erholt. Gegen 9.15 Uhr hielt die Gemeinschaftswährung bei 1,0703 Dollar nach 1,0716 Dollar am Vorabend. Die EZB hatte den täglichen Referenzkurs am Montag mit 1,0746 Dollar festgelegt.

Am Montag war der Euro mit knapp 1,07 US-Dollar auf den tiefsten Stand seit gut zwei Jahren gefallen. Belastet wird der Euro derzeit vor allem durch die hohen Zinserwartungen in den USA. Dort wird von der Notenbank Federal Reserve in diesem Jahr eine scharfe geldpolitische Wende mit schnellen und deutlichen Zinsanhebungen erwartet. Hintergrund ist die hohe Inflation von zuletzt 8,5 Prozent. Die EZB dürfte im Vergleich zur Fed vorsichtiger vorgehen, erwarten viele Experten.

Am Dienstag blicken die Marktteilnehmer unter anderem auf neue Konjunkturdaten aus den USA. Erwartet werden einige Zahlen vom Immobilienmarkt, daneben Auftragsdaten aus der Industrie und ein Indikator für die Verbraucherstimmung.

Impulse erwarten die Analysten der Helaba vor allem von den Auftragseingängen langlebiger Wirtschaftsgüter. Nach dem Rückgang von über zwei Prozent im Vormonat scheint diesmal ein kleines Plus möglich, schreiben die Helaba-Experten. Aus den Reihen der großen Notenbanken äußern sich zudem einige hochrangige Vertreter.

Aus markttechnischer Sicht dürfte das Bild für den Euro weiter angeschlagen sein. "Ein Rückfall des Euros bis auf das Tief vom März 2020 bei 1,0635 sollte nicht ausgeschlossen werden", so die Analysten der Helaba.

mik/ger

ISIN EU0009652759 EU0009652759