Devisen Wien (Früh) - Euro mit 0,9936 US-Dollar gehandelt

Der Euro hat sich am Montag in der Früh weiterhin unter der Marke von einem US-Dollar präsentiert. Kurz vor 9 Uhr notierte die Gemeinschaftswährung bei 0,9936 Dollar. Am Freitagabend war sie mit 0,9971 Dollar gehandelt worden. Weitere in Aussicht gestellte Zinsschritte der Federal Reserve dürften dem Greenback Auftrieb verleihen.

US-Notenbankchef Jerome Powell hatte Ende vergangener Woche dem Kampf der Federal Reserve gegen die hohe Inflation höchste Priorität eingeräumt. Dies deutet auf weitere deutliche Zinsanhebungen hin und spricht gegen Erwartungen an den Finanzmärkten, dass die Fed angesichts konjunktureller Probleme bereits im kommenden Jahr über Zinssenkungen nachdenken könnte.

Deswegen dürfte die Aufmerksamkeit am heutigen Handelstag speziell auf die Reden des EZB- Chefvolkswirt Philip Lane und am Abend auf die Worte der Fed-Vizechefin Lael Brainard gerichtet sein.

