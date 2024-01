Devisen Wien (Früh) - Euro mit leichten Abgaben zum Dollar

Der Euro hat am Freitag in der Früh leichte Abgaben gegenüber dem US-Dollar registriert. Gegen 8.45 Uhr hielt die Gemeinschaftswährung bei 1,0963 Dollar, nachdem sie am Vorabend mit 1,0972 Dollar gehandelt worden war.

Der Wochenausklang wird konjunkturseitig von Erzeugerpreisdaten aus den Vereinigten Staaten begleitet, nachdem am Vortag US-Verbraucherpreisdaten im Blickfeld gestanden hatten. Sowohl bei den wichtigen Kernerzeugerpreisen als auch bei den herkömmlichen Herstellerpreisen wird im Schnitt mit leichten Anstiegen von jeweils 0,2 und 0,1 Prozent gerechnet.

Am Markt wurde hinsichtlich der am Vortag im Fokus gestandenen US-Inflation auf eine Notenbankeraussage verwiesen: Die Präsidentin der regionalen Notenbank von Cleveland, Loretta Mester, dämpfte Erwartungen für eine baldige geldpolitische Lockerung. "Meiner Meinung nach ist es im März wahrscheinlich zu früh für eine Zinssenkung", sagte sie dem Fernsehsender Bloomberg TV. Die Inflationszahlen für Dezember zeigten, dass man noch eine restriktive Politik benötige.

sto/mik

ISIN EU0009652759 EU0009652759