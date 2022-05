Devisen Wien (Früh) - Euro mit leichten Abgaben zum US-Dollar

Der Euro hat sich am Dienstag in der Früh mit leichten Abgaben gegenüber dem US-Dollar präsentiert. Die Gemeinschaftswährung notierte gegen 8.35 Uhr bei 1,0740 Dollar, nachdem sie am Montagabend etwas höher mit 1,0774 Dollar gehandelt worden war.

Der leichte Rückgang beim Euro kommt nach einer deutlich positiven Entwicklung am Vortag. Inflationsdaten in Deutschland und Spanien waren hier höher ausgefallen als erwartet. Das führte dazu, dass eine stärkere Zinserhebung durch die Europäische Zentralbank (EZB) im Juli aus Sicht der Marktteilnehmer wahrscheinlicher geworden ist. Vor diesem Hintergrund dürften Anleger heute gespannt auf neue Preisdaten aus Frankreich, Italien und dem Euroraum blicken.

Als leichte Belastung für den Euro werteten Marktteilnehmer jüngste Aussagen des Fed (US-Notenbank)-Gouverneurs Christopher Waller, die auf eine eher striktere Geldpolitik in den USA hindeuteten. Waller sprach sich für weitere größere Leitzinsanhebungen aus.

ISIN EU0009652759 EU0009652759