Devisen Wien (Früh) - Euro mit leichten Abgaben zum US-Dollar

Der Euro hat sich am Dienstag in der Früh gegenüber dem US-Dollar mit leichten Abgaben präsentiert. Er notierte kurz vor neun Uhr mit 1,0665 Dollar. Am Vorabend wurde der Euro mit 1,0686 Dollar gehandelt.

Technisch gesehen, liegt der Wechselkurs Euro-Dollar zwischen der Marke von 1,07 und dem dicht darunter liegenden 61,8%-Fibonacci-Level gehandelt und befindet sich somit auch weiterhin unterhalb der 21-Tageslinie, kommentierten die Experten der Helaba. "Der MACD, der unterhalb seiner Signallinie weiter nachgibt, mahnt zur Vorsicht."

Seitens der anstehenden Konjunkturdaten müssten die heute anstehenden Einkaufsmanagerindizes "wohl schon deutlich positiv überraschen, um einen Sprung über den gleitenden Durchschnitt zu bewerkstelligen", so die Helaba-Analysten weiter. Sie würden nicht davon ausgehen und würde zunächst die Risiken auf der Unterseite als dominierend ansehen.

ISIN EU0009652759 EU0009652759