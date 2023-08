Devisen Wien (Früh) - Euro mit leichten Zuwächsen zum US-Dollar

Der Euro hat sich am Freitag in der Früh etwas höher gegen den US-Dollar präsentiert. Er wurde gegen 8.30 Uhr mit 1,0883 Dollar gehandelt, nachdem er am Vorabend noch 1,0872 Dollar gekostet hatte.

Veröffentlicht werden zum Wochenschluss europäische Verbraucherpreisdaten zum Juli. Der Markt geht davon aus, dass eine vorangegangene Schätzung bestätigt wird, die einen weiteren Rückgang der Inflationsrate auf 5,3 Prozent gezeigt hatte. In den USA werden im Handelsverlauf keine Konjunkturdaten veröffentlicht, an denen sich die Anleger orientieren könnten.

Den Blick nach China gerichtet, stieg die Landeswährung gegenüber dem Dollar, nachdem die chinesische Notenbank dem Yuan unter die Arme gegriffen hatte. Ein von der Zentralbank festgelegter Kurs des Yuan zum Dollar war in der Früh vergleichsweise hoch angesetzt worden.

