Devisen Wien (Früh) - Euro nahezu unverändert gegen US-Dollar

Angesichts fehlender makroökonomischer Impulse hat sich der Euro am Montag in der Früh gegenüber dem US-Dollar kaum verändert präsentiert. Die europäische Gemeinschaftswährung notierte um 8.45 Uhr mit 1,0878 Dollar und damit auf dem Niveau von Freitagabend.

Im Blick stand in der Früh der Ausgang der ersten Wahlrunde in Frankreich, in welcher der amtierende Präsident Emmanuel Macron 27,6 Prozent erreicht hatte. Seine nun mit in die Stichwahl eingezogenen rechte Konkurrentin Marine Le Pen kam auf 23,4 Prozent.

Konjunkturdaten dürften am Montag insgesamt Mangelware bleiben. Lediglich einige Reden von US-Notenbanker werden ab Nachmittag erwartet.

