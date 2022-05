Devisen Wien (Früh) - Euro noch knapp über 1,05 US-Dollar

Der Euro hat sich am Montag in der Früh mit Abgaben gegenüber dem US-Dollar präsentiert. Die Gemeinschaftswährung wurde um 8.45 Uhr mit 1,0507 Dollar gehandelt, nachdem sie am Freitagabend noch einen halben Cent darüber notiert hatte.

Am Vormittag dürften sich die Blicke auf das für den Mai erhobene sentix-Investorenvertrauen richten. Die Konsensus-Schätzungen sehen im Vorfeld eine Eintrübung des Stimmungsbarometers. Am Nachmittag steht dann hinsichtlich weiterer Impulsgeber eine Rede des Fed-Vertreters Raphael Bostic im Fokus.

"Aktien, Renten und Euro haben das Nachsehen, während mit den Spekulationen auf kräftige Zinserhöhungen der US-Notenbank der US-Dollar im Trend der letzten Wochen stärker gefragt ist", schrieben die Analysten mit Hinblick auf die derzeitige Stärke der Weltreservewährung.

ISIN EU0009652759 EU0009652759