Devisen Wien (Früh) - Euro notiert bei 0,9732 US-Dollar

Der Euro hat sich am Montag in der Früh gegenüber dem US-Dollar etwas leichter präsentiert. Er notierte kurz vor 9.00 Uhr bei 0,9732 Dollar, nachdem er am Freitagabend mit 0,97410 Dollar gehandelt worden war.

Am heutigen Handelstag stehen kaum impulsgebende Konjunkturdaten auf dem Programm, nachdem am Ende der Vorwoche noch wichtige Veröffentlichungen aus den USA für Bewegung gesorgt hatten. Unter den wenigen wichtigen Daten, die heute publiziert werden sollen, fällt das sentix-Investorenvertrauen für Oktober. Im weiteren Handelsverlauf werden sich dann noch EZB- und Fed-Notenbanker zu Wort melden, darunter einige hochrangige Vertreter.

sto/ger

ISIN EU0009652759 EU0009652759