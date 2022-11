Devisen Wien (Früh) - Euro notiert bei 1,0351 US-Dollar

Der Euro hat sich am Mittwoch in der Früh mit Zuwächsen gegenüber dem US-Dollar gezeigt. Er notierte um 8.40 Uhr mit 1,0351 Dollar, nachdem er am Vorabend noch mit 1,0328 Dollar gehandelt worden war.

Die Aufmerksamkeit dürfte sich am Vormittag vor allem auf die Verbraucherpreise aus der Europäischen Union richten. Dabei stehen zwar einzelne Länderdaten noch aus, größtenteils dürfte Marktbeobachter bereits auf die Kern-Inflationsrate für die gesamte Eurozone blicken, die um 11 Uhr veröffentlicht wird.

Für den Nachmittag stehen dann Arbeitsmarktdaten aus den USA und am Abend der Konjunkturbericht der Federal Reserve auf der Agenda. Auch Zahlen zum US-BIP werden herausgegeben, ebenso wie Stimmungsdaten aus der Region Chicago.

sto/ste

