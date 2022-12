Devisen Wien (Früh) - Euro notiert bei 1,0444 US-Dollar

Der Euro hat sich am Donnerstag in der Früh mit weiteren Zuwächsen gegenüber dem US-Dollar gezeigt. Er notierte um 8.40 Uhr mit 1,0444 Dollar, nachdem er am Vorabend noch mit 1,0392 Dollar gehandelt worden war. Beflügelt vom Ausblick kleinerer Zinsschritte in den USA hat der Euro bereits am Vorabend Kursgewinne erzielt, schreiben die Helaba-Analysten

"Zu Monatsbeginn stehen nun traditionell die Einkaufsmanagerindizes des Verarbeitenden Gewerbes im Mittelpunkt des Interesses. Den Auftakt gaben bereits die Werte in Japan und China und in der Eurozone gab es schon Vorabschätzungen, sodass der Fokus in die USA gerichtet ist", formulierten die Experten in ihrem Tagesausblick. Die Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe werden heute ebenfalls beachtet werden, hieß es weiter.

ste/mik

ISIN EU0009652759 EU0009652759