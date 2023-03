Devisen Wien (Früh) - Euro notiert bei 1,0556 US-Dollar

Der Euro hat sich am Donnerstag in der Früh gegenüber dem US-Dollar gut behauptet präsentiert. Er notierte gegen 8.30 Uhr bei 1,0556 Dollar, nachdem er am Vorabend mit 1,0545 Dollar gehandelt worden war. Die zuletzt hawkischen Äußerungen von Fed-Chef Powell haben zu einem Anstieg der US-Zinserhöhungserwartungen beigetragen, schreiben die Helaba-Analysten und dies unterstützt den Dollar-Kurs.

Inzwischen werde das Zinshoch im Herbst dieses Jahres bei etwa 5,70 Prozent gesehen und für die FOMC-Sitzung übernächste Woche sei die Wahrscheinlichkeit für einen Zinsschritt von 50 Basispunkte gestiegen. Entscheidend dürften die kommenden US-Wirtschaftszahlen sein - insbesondere die in der nächsten Woche anstehenden Verbraucherpreise und der Arbeitsmarktbericht des Monats Februar, der morgen auf dem Programm steht, hieß es weiter.

Heute liefern die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe nach Einschätzung der Experten wichtige Informationen über den derzeitigen Zustand am US-Arbeitsmarkt. Bisher kann keine Schwäche am Arbeitsmarkt ausgemacht werden - trotz der zahlreichen Zinserhöhungen, von denen eigentlich dämpfende Effekte zu erwarten sind.

