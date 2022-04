Devisen Wien (Früh) - Euro notiert bei 1,1165 US-Dollar

Der Euro hat sich am Donnerstag in der Früh etwas höher zum US-Dollar präsentiert. Die Gemeinschaftswährung notierte gegen 8.40 Uhr mit 1,1165 Dollar, nachdem sie am Vorabend bei 1,1155 Dollar gehandelt worden war.

"Beflügelt von der Hoffnung auf eine Besserung in der Ukraine und von der steigenden Zinserwartung in der Eurozone konnte der Euro Boden gutmachen und wichtige Widerstände überspringen", formulierten die Helaba-Analysten. Per saldo hat sich das technische Umfeld aufgehellt und weitere Kursgewinne für den Euro-Dollar-Kurs scheinen möglich, hieß es weiter von den Experten.

ste/pma

