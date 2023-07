Devisen Wien (Früh) - Euro notiert bei 1,1221 US-Dollar

Der Euro hat sich am Mittwoch in der Früh gegenüber dem US-Dollar geringfügig schwächer gezeigt. Er notierte gegen neun Uhr bei 1,1221 Dollar, nachdem er am Vorabend mit 1,1228 Dollar gehandelt worden war.

Die Gemeinschaftswährung profitierte zuletzt von einer Dollar-Schwäche, ausgelöst von Spekulationen um eine mögliche Zinsanhebungspause der Federal Reserve nach der Zinssitzung im Juli. Aus diesem Grund werden jegliche Hinweise auf die wirtschaftliche Entwicklung in den Vereinigten Staaten genau verfolgt.

So stehen am Berichtstag US-Immobiliendaten auf der Agenda. Publiziert werden die Baubeginne und -genehmigungen. "Der Bau- und Immobiliensektor hatte sich seit längerem bereits in einer Schwächephase befunden, als zuletzt vermehrt Stabilisierungsanzeichen zu erkennen waren", kommentierten hierzu die Experten der Helaba.

Darüber hinaus stehen auch Inflationsdaten im Euroraum auf der Agenda. Bekannt ist bisher, dass sich die Gesamtteuerung spürbar abgeschwächt hat, die von der EZB besonders beachtete Inflation ohne Energie und Lebensmittel allerdings leicht gestiegen sei. Entsprechend wird von der Notenbank auf der Ratssitzung in der kommenden Woche eine abermalige Zinsanhebung erwartet.

ISIN EU0009652759 EU0009652759