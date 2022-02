Devisen Wien (Früh) - Euro notiert bei 1,1432 Dollar

Der Euro hat am Montag in der Früh gegenüber dem US-Dollar etwas an Boden verloren. Er notierte kurz vor 9.00 Uhr bei 1,1432 Dollar, nachdem er am Freitagabend mit 1,1450 Dollar gehandelt worden war. Im Fokus standen zunächst deutsche Industriedaten, die schwächer ausgefallen waren als erwartet.

Die Gesamtproduktion sei von November auf Dezember um 0,3 Prozent gefallen, teilte das Statistische Bundesamt mit. Analysten hatten hingegen mit einem Zuwachs um 0,5 Prozent gerechnet.

Im weiteren Verlauf dürften Anleger nun auf das sentix-Investorenvertrauen warten. "Dies wird zwar nur leicht im Plus erwartet, die Hoffnung auf ein Ende der Corona-Beschränkungen dürfte aber die Subkomponente zu den Konjunkturerwartungen deutlich steigen lassen", kommentierten hier die Helaba-Analysten im Vorfeld.

