Devisen Wien (Früh) - Euro notiert etwas fester

Der Euro hat sich am Montag in der Früh etwas fester gegen den US-Dollar präsentiert. Er notierte um 8.40 Uhr bei 0,9736 Dollar, nachdem er am Freitagabend mit 0,9721 Dollar gehandelt worden war.

Neben EZB-Redebeiträgen findet sich heute lediglich das regionale Stimmungsbarometer der US-Industrie im Datenkalender wieder. Veröffentlicht wird der Empire-State-Index der Fed of New York, der Hinweise auf die wirtschaftliche Expansionsgeschwindigkeit geben dürfte.

Mit Blick auf das technische Chartbild schrieben die Analysten der Helaba, dass Hoffnungen auf eine allmähliche Bodenbildung nicht begraben werden sollten. Die Indikatoren im Tageschart hätten sich aufgehellt. Es sollte ein Anstieg über die 21-Tagelinie abgewartet werden. "In diesem Fall würde sich Potenzial zunächst bis zum Doppelhoch von Anfang Oktober im Bereich der Parität ergeben."

ISIN EU0009652759 EU0009652759