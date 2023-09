Devisen Wien (Früh) - Euro notiert mit 1,0657 US-Dollar

Der Euro hat sich am Freitag in der Früh gegenüber dem US-Dollar wenig bewegt. Die Gemeinschaftswährung notierte gegen 8.40 Uhr mit 1,0657 Dollar, nachdem sie am Vorabend mit 1,0660 Dollar gehandelt worden war. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,0635 (Mittwoch: 1,0702) Dollar festgesetzt.

Die Aufmerksamkeit richtet sich am Vormittag vor allem auf Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone. "Per saldo rechnen wir damit, dass die Stimmung getrübt bleibt, wobei angesichts des sehr tiefen Niveaus im Verarbeitenden Gewerbe auch ein leichter Anstieg nicht ausgeschlossen werden sollte", schrieben die Experten der Helaba.

"Aufgrund des hohen Gewichts des Dienstleistungssektors, insbesondere in Bezug auf die Beschäftigungsentwicklung, dürfte ein Rückgang dort aber dafür sorgen, dass die Zinserwartungen bezüglich der EZB gedämpft bleiben."

Darüber hinaus werden sich Notenbanker zum Wochenschluss zu Wort melden. Sprechen wird unter anderem der EZB-Vize Luis de Guindos. Zudem melden sich einige Vertreter der Federal Reserve zu Wort.

sto/ger

ISIN EU0009652759 EU0009652759