Devisen Wien (Früh) - Euro nur wenig bewegt gegen US-Dollar

Der Euro hat sich am Freitag in der Früh gegenüber dem US-Dollar nur wenig bewegt. Er kostete 1,0160 Dollar und notierte damit auf dem Niveau vom Donnerstagabend. Vor den wichtigen US-Arbeitsmarktdaten am heutigen Nachmittag dürften impulsgebende Konjunkturdaten Mangelware bleiben. Die Vorgaben seien laut der Helaba robust.

Zuvor bleibt das Wort Sicherheit wohl großgeschrieben. Denn nach einem Anschlag auf den ehemaligen japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe rotierten Investoren mehrheitlich in als sicher geltende Währungen wie den japanischen Yen. Der heute noch politisch einflussreiche Abe wurde bei einer Wahlkampfveranstaltung angeschossen. Es gibt Befürchtungen, dass er den Anschlag nicht überleben könnte.

sto/ger

ISIN EU0009652759 EU0009652759