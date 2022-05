Devisen Wien (Früh) - Euro rutscht unter 1,05 Dollar

Der Euro hat sich am Freitag im Frühhandel mit Abschlägen gegenüber dem US-Dollar gezeigt. Die Gemeinschaftswährung notierte gegen 9.00 Uhr bei 1,0490 Dollar und damit unter dem Wert vom Vorabend bei 1,0510 Dollar und auch unter der Marke von 1,05 Dollar. Schwache Konjunkturdaten aus Deutschland dürften im frühen Geschäft auf dem Euro lasten.

Nach Exporten, Einzelhandelsumsätzen und Industrieaufträgen brach im März auch die Produktion in Deutschland ein - und das gleich viermal so stark wie erwartet. Industrie, Bau und Energieversorger stellten im März zusammen um 3,9 Prozent weniger her als im Vormonat.

"Einen stärkeren Rückgang hatte es zuletzt zu Beginn der Coronakrise im April 2020 gegeben", hieß es dazu vom Statistischen Bundesamt. Befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem Rückgang von 1,0 Prozent gerechnet, nachdem es im Februar, als gegen Ende des Monats Russland seinen Angriff auf die Ukraine begonnen hatte, noch zu seinem Mini-Wachstum von 0,1 Prozent gereicht hatte.

Datenseitig sind am Freitag alle Blicke in die USA gerichtet. "Am frühen Nachmittag steht in den USA der viel beachtete Arbeitsmarktbericht im Kalender. Nicht nur die Preissteigerungen waren in der letzten Zeit ungewöhnlich hoch, auch die Löhne und Gehälter haben kräftig zugelegt. Angesichts einer Arbeitslosenquote von 3,5 Prozent verwundert dies kaum, setzte die Fed aber dennoch unter Druck", schreiben die Experten der Helaba im Vorfeld der Datenveröffentlichung für April.

kat/mik

