Devisen Wien (Früh) - Euro rutscht unter Marke von 1,08 US-Dollar

Der Euro ist am Freitag in der Früh unter die Marke von 1,08 US-Dollar gerutscht. Er kostete 1,0784 Dollar, nachdem er am Vorabend mit 1,0810 Dollar gehandelt worden war. Die Aufmerksamkeit bleibt am Berichtstag auf das Notenbankensymposium der Federal Reserve in Jackson Hole gerichtet.

Dort werden sich am Nachmittag sowohl der Fed-Chef Jerome Powell als auch die EZB-Präsidentin Christine Lagarde zu Wort melden. Am Markt erhoffe man sich Hinweise auf das weitere Vorgehen der Notenbank im Kampf gegen die Inflation.

Darüber hinaus werden zum Schluss der Woche Daten zum deutschen Geschäftsklima vom ifo veröffentlicht. Ihre Vorzeichen seien schwach, kommentierten die Analysten der Helaba im Vorfeld. Bereits veröffentlichte Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt aus Deutschland zeugten indes von einer Stagnation im zweiten Quartal.

sto/spo

ISIN EU0009652759 EU0009652759