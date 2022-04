Devisen Wien (Früh) - Euro sinkt auf 1,0518 US-Dollar

Der Euro hat am Donnerstag in der Früh gegenüber dem US-Dollar weiter nachgegeben. Gegen 8.30 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,0518 Dollar und damit so wenig wie zuletzt vor gut fünf Jahren. Am Vorabend war die Gemeinschaftswährung noch mit 1,0563 Dollar gehandelt worden.

Die Risikoaversion ausgehend vom Ukrainekrieg trifft vor allem die europäischen Konjunktur- und Zinsperspektiven, was den Euro belastet und zudem dem Dollar ermöglicht, seinen "Safe-Haven"-Status auszuspielen, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Das technische Bild für den Euro-Kurs zum Dollar sei durch den Bruch der Marke von 1,0635 und das Fünfjahrestief bei 1,0501 nochmals trüber geworden, hieß es weiter.

Trotz der überverkauften Marktlage gibt es nach Einschätzung der Helaba-Experten kaum Anhaltspunkte, um auf eine nachhaltige Kurserholung zu setzen. Weitere Verluste bis in den Bereich um 1,0495 Dollar oder bis zum Tief im Jahr 2017 bei 1,0341 Dollar können für den Euro nicht ausgeschlossen werden.

ISIN EU0009652759 EU0009652759