Devisen Wien (Früh) - Euro stabil bei 1,0526 US-Dollar

Der Kurs des Euro hat sich am Freitag im Frühhandel nur wenig bewegt. Gegen 9.20 Uhr hielt der Euro mit 1,0526 Dollar nach 1,0533 Dollar am Vorabend. Viele Marktteilnehmer dürften derzeit den am Nachmittag anstehenden Arbeitsmarktbericht der US-Regierung abwarten. Die US-Notenbank beachtet bei ihren Zinsentscheidungen stark die Lage am Arbeitsmarkt, von dem Bericht werden also auch mögliche Hinweise auf die künftigen Schritte der Fed erwartet.

"An dem soliden Bild des Arbeitsmarktes wird sich vermutlich nicht viel ändern", schreiben die Analysten der Helaba in ihrem Tagesausblick. Die Experten erwarten eine weiter niedrige Arbeitslosenrate und keine nennenswerte Verlangsamung des Lohnauftriebs.

Am Donnerstag hatten bereits die Arbeitsmarktdaten des Stellenvermittlers von ADP sowie die Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe eine robuste Entwicklung des Arbeitsmarkts indiziert. Der Dollar hatte in Reaktion deutlich zugelegt, der Euro fiel im Gegenzug unter die Marke von 1,06 Dollar. Solide Arbeitsmarktdaten machen künftige Zinsschritte wahrscheinlicher und stützen damit den Dollar.

Aber auch Zahlen aus Europa könnten zum Wochenschluss eine Rolle spielen. Thema. Am späten Vormittag werden die Inflationsdaten aus der Eurozone erwartet. Zuletzt hatten Preisdaten aus führenden Volkswirtschaften des Währungsraums eine Abschwächung der Teuerungsrate von hohem Niveau aus signalisiert.

mik

