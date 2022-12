Devisen Wien (Früh) - Euro stabil bei 1,0530 Dollar

Der Euro hat sich am Freitag in der Früh kaum gegen den US-Dollar bewegt. Gegen 9.30 Uhr hielt der Euro mit 1,0530 Dollar, nachdem er am Vorabend mit 1,0512 Dollar gehandelt worden war. Viele Marktteilnehmer dürften derzeit den am Nachmittag anstehenden Arbeitsmarktbericht der US-Regierung abwarten.

Die US-Notenbank beachtet bei ihren Entscheidungen stark die Lage am Arbeitsmarkt, von dem Bericht erhoffen Anleger daher auch Hinweise auf den weiteren Zinskurs. Die am Donnerstag gemeldeten wöchentlichen Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe zeigten eine Verbesserung der Beschäftigungslage. Das bereits hohe Lohnwachstum stellt jedoch ein zusätzliches Inflationsrisiko dar. Die Fed will mit ihren Zinsanhebungen verhindern, dass sich die Geldentwertung verfestigt.

ISIN EU0009652759 EU0009652759