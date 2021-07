Devisen Wien (Früh) - Euro stabil bei 1,1767 Dollar

Der Euro hat sich am Freitag in der Früh kaum gegen den US-Dollar bewegt. Die Gemeinschaftswährung notierte gegen 9.20 Uhr bei 1,1767 Dollar, nachdem sie am Vorabend mit 1,1772 Dollar gehandelt worden war. Der Frühhandel verlief weitgehend ruhig. Die geldpolitischen Entscheidungen der EZB am Vortag hatten keine Überraschung gebracht, schreiben die Analysten der Helaba.

Impulse könnten nun die im Vormittagsverlauf anstehenden Einkaufsmanagerindizes aus Deutschland und der Eurozone bringen. Nach den zuletzt starken Anstiegen der Indikatoren orten die Helaba-Analysten erste Hinweise auf einen Zenit der Stimmungslage. "So zum Beispiel ist der ZEW-Saldo der Konjunkturerwartungen jüngst gesunken und auch der OECD-Frühindikator verliert auf hohem Niveau an Dynamik", schreiben die Analysten.

