Devisen Wien (Früh) - Euro stabil, nahe der Marke von 1,10 US-Dollar

Der Euro hat sich am Freitag in der Früh gegenüber dem US-Dollar stabil präsentiert. Er kostete kurz vor neun Uhr 1,0992 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Am Vortag war die Gemeinschaftswährung kurzzeitig über die runde Marke von 1,10 Dollar gestiegen, verlor allerdings rasch ihren Halt.

In der laufenden Woche haben gegensätzliche Zinssignale aus den USA und der Eurozone für kräftige Kursgewinne des Euro gesorgt. Nachdem die US-Notenbank Fed zur Wochenmitte erste Signale für baldige Zinssenkungen gesendet hatte, hielt sich die EZB am Donnerstag zurück. Präsidentin Christine Lagarde sagte, man habe im geldpolitischen Rat nicht über eine Lockerung der Geldpolitik gesprochen. Die Aussicht auf sinkende US-Zinsen belastet den Dollar, während der Euro von der Perspektive zunächst stabiler Zinsen profitiert.

Die Experten der Commerzbank erwarten allerdings nun, dass beide Zentralbanken ihre vom Markt bereits erwarteten Zinssenkungen im kommenden Jahr früher durchführen könnten als bisher prognostiziert.

Zum Wochenausklang stehen in der Eurozone und den USA wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm. S&P Global veröffentlicht die Ergebnisse zu seiner monatlichen Stimmungsumfrage in Unternehmen. Die Einkaufsmanagerindizes werden von Fachleuten als zuverlässige Indikatoren für die wirtschaftliche Entwicklung betrachtet.

sto/mha

ISIN EU0009652759 EU0009652759