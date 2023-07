Devisen Wien (Früh) - Euro stabilisiert sich nach jüngsten Abgaben

Der Euro hat sich am Dienstagvormittag gegenüber dem US-Dollar etwas stabilisiert, nachdem er am Vortag im Zuge schwacher Einkaufsmanagerindizes deutliche Verluste verbucht hatte. Die Gemeinschaftswährung notierte in der Früh bei 1,1083 Dollar. Am Vorabend war sie mit 1,1065 Dollar gehandelt worden.

Die Aufmerksamkeit dürfte sich am Dienstag konjunkturseitig auf das ifo-Geschäftsklima aus Deutschland richten. "Die Vorgaben vonseiten der ZEW- und sentix-Befragungen waren bereits negativ und hinzugekommen sind gestern die unerwartet schwachen Ergebnisse der Einkaufsmanagerindizes", schickten hierzu die Experten der Helaba voraus. Alles in allem sei mit einem nochmaligen Rückgang zu rechnen. Am Nachmittag blicken Händler dann auf das Verbrauchervertrauen des Conference Board in den USA.

